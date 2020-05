Maccio Capatonda ospite a Sky TG24 col suo Tg Casa 40ena

Maccio Capatonda è stato uno degli artisti italiani che meglio è riuscito a intrattenere e far riflettere gli italiani in questo lungo periodo di quarantena dovuto all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). In Italia come all’estero, molti personaggi dello spettacolo si sono dati da fare per creare qualcosa di nuovo tra le mura domestiche. Basti pensare a Will Smith e John Krasinski in America, così come Zerocalcare, Leo Ortolani e Checco Zalone in Italia.

Alla lista si aggiunge, con merito, Maccio Capatonda. L’attore e regista ha infatti dato vita a un vero e proprio telegiornale satirico all’interno di casa propria: Tg Casa 40ena. Ogni minimo evento tra le mura domestiche si è così trasformato in news da raccontare al suo pubblico, spesso con tono da “tv del dolore”. Ogni appuntamento è stato seguitissimo sul web e ora Maccio Capatonda sbarca anche su Sky Tg24 con un appuntamento col suo Tg Casa 40ena.

Maccio Capatonda su Sky Tg24

In collegamento dalla propria cucina ha voluto condividere col pubblico una notizia alquanto grave: “I piatti del pranzo non sono ancora stati lavati”. Al di là della breve comunicazione da inviato del tg, Maccio Capatonda ha anche voluto parlare di quelli che sono i suoi progetti futuri.

L’esperienza della quarantena ha di certo lasciato qualcosa in tutti noi, modificando prospettive e abitudini. Lo conferma anche Maccio, che spiega di star lavorando a un film, la cui trama verrà probabilmente in parte modificata. È innegabile infatti come la nostra realtà si stia evolvendo e di questo occorre tener conto anche al cinema.

Spazio inoltre anche per un libro, il primo per l’attore e regista, che ha spiegato a suo modo quale sarà il tema trattato: “Dovrebbe essere una mia autobiografia sbagliata”.