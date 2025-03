Sconfort Zone, cosa sapere della serie tv con Maccio Capatonda

Sconfort Zone, al pari di Vita da Carlo e Io sono Lillo, sfrutta l'espediente dell'auto-narrazione e vari spunti semi-autobiografici dell'interprete di personaggi popolarissimi come Padre Maronno e Mariottide per raccontare una storia come sempre divertente ma capace di far emergere le doti drammatiche del suo protagonista, vittima di una crisi creativa profonda.

Il fatto che molti personaggi recitino nei panni di se stessi rafforza il senso concreto della ricerca dell'essenza della comicità quando si è fuori dal palco.

La ricerca spinge Maccio in un orizzonte nuovo che scongiura per lui la possibilità di ripetersi (sempre dietro l'angolo per ogni artista e per un comico) senza tradire la cifra surreale e grottesca della sua personale vis comica.