Fedez, il bacio con una ragazza in discoteca a New York. VIDEO

FEDEZ, LE IMMAGINI DEL BACIO

Nei giorni scorsi Fedez si è regalato qualche giorno nella Grande Mela. Durante la sua presenza in città, il rapper è stato immortalato in compagnia di una ragazza dall’identità misteriosa. Alberto Dandolo ha condiviso le immagini del cantante a una festa in un locale di New York.

Il video, pubblicato su Instagram, ha mostrato il rapper scambiarsi un bacio con una ragazza, di cui non è noto il nome. Al momento Fedez non ha commentato il filmato.