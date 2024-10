Chiara Ferragni smentisce accordo con Fedez sulla separazione

Chiara Ferragni e Fedez hanno ormai separato le loro strade da qualche mese e sulle voci di un accordo tra i due, Daniela Missaglia, avvocato della Ferragni, si è così espressa: "sono frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili"

Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa". Così Daniela Missaglia, avvocato di Chiara Ferragni , sulle voci di un accordo tra l'imprenditrice influencer e Fedez, per la loro separazione.

Le voci circolate, spiega il legale, sono "frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili. La parola fine in fondo alla storia di Chiara Ferragni e Fedez non è ancora giunta, ed è in via di definizione.