Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, spunta foto di un bacio

Dopo il gossip delle scorse settimane un'immagine, pubblicata in esclusiva da Il Giornale d'Italia, mostra i due insieme in occasione di Halloween

Da qualche settimana girano voci di un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ora, la foto pubblicata in esclusiva da Il Giornale d'Italia sembrerebbe confermare la relazione.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme ad Halloween (con bacio)

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno partecipato a una festa in maschera, in occasione di Halloween, insieme ad alcuni amici. Tra scherzi, risate e complicità, tra i due sarebbe scattato anche un bacio. Sembra dunque che Chiara, dopo la separazione da Fedez, abbia voltato pagina.

Mentre l'ex marito si trovava a New York, dove è stato visto baciare una ragazza in discoteca, lei si trovava in compagnia del nuovo presunto fidanzato, figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli, e padre di tre bambini avuti dall'ex moglie Nicole Moellhausen.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera erano già stati visti insieme sul lago di Como e poi al ristorante La Briciola di Milano, dove è andata in scena la festa di compleanno di Marina Di Guardo (mamma di Chiara). E sembra che, l'influencer e imprenditrice, sarà alla presentazione del Calendario Pirelli 2025 che si terrà il 12 novembre 2024 al Natural History Museum di Londra. Gli occhi sono dunque puntati su quell'evento, che potrebbe essere l'occasione perfetta per debuttare (ufficialmente) come coppia.