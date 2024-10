Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio consensuale

La ormai ex coppia è pronta a dirsi addio anche legalmente. Secondo le fonti, si tratterebbe di un accordo pacifico con dettagli ancora da definire

La parola fine in fondo alla loro storia sembra intravedersi. Non sarà un “vissero tutti felici e contenti” ma nemmeno una feroce battaglia legale. Chiara Ferragni e Fedez hanno separato le loro strade da qualche mese e ora vogliono chiudere questo capitolo delle loro vite in modo pacifico e consensuale, così stanno lavorando a un accordo con i rispettivi legali.

Cosa si sa dell'accordo Secondo le fonti a lei vicine, Chiara Ferragni sarebbe disposta a farsi carico delle spese per il mantenimento dei figli Leone e Vittoria, che sarebbero affidati a lei, mentre il padre li vedrebbe a weekend alterni. Ma fonti vicine a Fedez affermano che l’affidamento sarebbe congiunto e sostanzialmente paritetico, con le spese quotidiane affrontate da ciascuno dei due genitori nel momento in cui i figli sono con lui e le spese per lo studio, la salute e lo sport a carico di Fedez per esplicita volontà del cantante. leggi anche Chiara Ferragni, gli avvocati: "Non escludiamo un confronto con i pm"