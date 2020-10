Resident Evil, trama del reboot della saga horror

Notizia sorprendente per i fan di “Resident Evil”, il cui hype è già altissimo per l’annunciato reboot della saga. La notizia è stata data da “Deadline”, che sottolinea come Constantin Film abbia posto in fase di sviluppo un nuovo primo capitolo dedicato al celebre titolo videoludico, insieme con Robert Kulzer, James Harris e Hartley Gorenste in veste di produttori.

I produttori esecutivi saranno invece Martin Moszkowicz (CEO di Constantin Film) e Victor Hadida. Il tutto sotto l’attenta guida del regista e sceneggiatore Johannes Roberts. Questi ha fin da subito lanciato messaggi incoraggianti al pubblico: “Con questo film intendo tornare indietro, avvicinandomi alla versione originale, nello specifico ai primi due titoli della saga videoludica. Intendo ricreare quella terrificante esperienza che ho provato io quando ci ho giocato per la prima volta. Al tempo stesso però racconterò una storia più umana, con sguardo puntato su una piccola città americana morente. Qualcosa che possa risultare vicino al pubblico odierno”.

Robert Kulzer ha invece aggiunto: “Dopo una dozzina di giochi, sei film live action e centinaia di pagine di fan fiction, abbiamo sentito il bisogno di tornare nel 1998, esplorando i segreti nascosti dietro le mura della Spenser Mansion e di Raccoon City”.