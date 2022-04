Da Diabolik a Ghostbusters: Legacy, Sky Cinema porta il cinema a casa

La nuova campagna per Sky Cinema, ideata e realizzata da Sky Creative Agency Italia, vede come protagonista d’eccezione Pierfrancesco Favino

“Sky Cinema porta il cinema a casa tua” e lo racconta con una campagna che vede protagonista d’eccezione l’attore Pierfrancesco Favino, in occasione dell’arrivo su Sky dell’ultimo film di Riccardo Milani Corro da te , di cui è interprete. Quella di Sky Cinema è un’offerta ricchissima, con oltre 200 prime visioni all’anno nel 2022: il meglio del cinema italiano e internazionale, con un’ampia varietà di titoli e di generi, per tutta la famiglia.

Favino finalmente arriva nella casa della famiglia Sky, si scusa per il ritardo e aziona una leva: si accende la lightbox di Corro da te , delicata commedia di Riccardo Milani, con Miriam Leone e lo stesso Favino, in arrivo prossimamente su Sky Cinema . “Ora – dice Favino – possiamo iniziare”. “I grandi attori - commenta polemico il cane - si fanno sempre aspettare” e Favino gli risponde abbaiando! Il video si conclude con la famiglia Sky che può finalmente accomodarsi sul divano e godersi il film.

La scena si svolge nel quartiere della famiglia Sky, nella realtà il suggestivo borgo di Crespi D’Adda. Pierfrancesco Favino, elegantissimo in smoking, si muove tra le vie a passo svelto. La famiglia Sky aspetta impaziente in giardino, il papà controlla l’orologio, i figli si guardano intorno. Vedono Diabolik che si cala dal tetto di una casa vicina e aggiunge la lettera D alla grande lightbox su cui campeggia il suo nome, per annunciare l’arrivo del film omonimo, thriller dei Manetti Bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, dal 2 maggio su Sky Cinema . Sulla strada accanto sfreccia Ecto-1 e passa davanti a un’altra casa, con la lightbox di Ghostbusters: Legacy , di Jason Reitman, su Sky Cinema dal 16 maggio , terzo capitolo di una saga cult, con un team di giovani star affiancate da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

Ma l’offerta di Sky Cinema non finisce qui: sulla tv della famiglia Sky si vedono alcuni degli altri titoli che sono disponibili o lo saranno prossimamente: Freaks Out, fortunato film fantastico di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi, disponibile dal 4 aprile su Sky Cinema, Baby Boss 2 – Affari di famiglia, disponibile on demand su Sky Cinema, divertente sequel dell’animazione di successo targata DreamWorks, Venom: La furia di Carnage , disponibile on demand su Sky Cinema, blockbuster Marvel con Tom Hardy, Woody Harrelson e Michelle Williams, The Suicide Squad – Missione suicida, irriverente film fantastico di James Gunn, basato sui personaggi della DC Comics, con Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis e John Cena, dal 25 aprile su Sky Cinema, e infine Zlatan, prossimamente su Sky Cinema, film che racconta l’infanzia e i primi anni della carriera del campione Ibrahimović, tratto dell'autobiografia “Io, Ibra” scritta da David Lagercrantz e Zlatan Ibrahimović.