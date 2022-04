Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo teaser italiano

Il conto alla rovescia per il debutto presso il grande pubblico di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è davvero arrivato agli sgoccioli e tutti i canali digital e social Marvel Studios stanno concentrando la loro attenzione sull'atteso cinecomic con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Steven Strange. La divisione italiana Marvel ha rilasciato un nuovo breve teaser doppiato per il pubblico nazionale per ricordare l'uscita del film, al cinema il 4 maggio , ovvero, con due giorni di anticipo rispetto alla distribuzione della pellicola per il mercato statunitense prevista invece per il 6 maggio.

Il meglio del film nel teaser in italiano

La nuova clip di trenta secondi doppiata in italiano di Doctor Strange 2 probabilmente non dirà molto al pubblico nazionale in quanto si tratta di un montaggio di scene già mostrate in anteprima, alcune presenti anche nel trailer ufficiale finale. Lo scopo del nuovo teaser è certamente quello di accrescere l'attesa, già molto alta, per la prima proiezione del film sul grande schermo nonché ricordare al pubblico italiano che la prevendita per accaparrarsi i ticket per i primi spettacoli è ancora aperta.

Seppur brevissimo, il teaser è un ottimo concentrato di azione e mette in risalto la vena horror che caratterizza tutto il cinema di Sam Raimi, evidente anche in quest'opera visivamente spettacolare in cui viene messo in risalto l'aspetto da incubo del famigerato Multiverso. Oltre alla straordinaria componente visiva, senz'altro uno degli aspetti di pregio della pellicola, la clip mostra tutti i personaggi principali del film, già volti noti al pubblico degli appassionati dell'epopea Marvel. Oltre a Benedict Cumberbatch e a Elizabeth Olsen, in prima fila a tutte le première del film che sono state fatte fino ad ora in giro per il mondo, la clip mostra Rachel McAdams, Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor che tornano nei panni dei loro personaggi, rispettivamente, Christine Palmer, Wong e il Barone Mordo.