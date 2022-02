Doctor Strange nel multiverso della follia, nuovo trailer del film

La notte del Super Bowl non delude i fan della Marvel che, per la serata più importante per lo sport americano, aspettavano la pubblicazione di nuovo materiale promozionale relativo ai titoli che arriveranno presto al cinema. Le anteprime più consistenti riguardano Doctor Strange nel multiverso della follia : del film di Sam Raimi che uscirà nelle sale il 6 maggio è stato rilasciato il nuovo poster e il trailer ufficiale.

Doctor Strange 2: uno spettacolo visivo senza precedenti

Una clip di due minuti e quindici secondi, questa la durata del nuovo trailer diffuso da Marvel Studios attraverso i suoi canali ufficiali. Le nuove immagini inedite, che si aggiungono al primo trailer mostrato in anteprima nella scena post-crediti dell'ultimo Spider-Man: No Way Home, confermano l'impressione che il sequel del film con lo stregone supremo sarà un imponente spettacolo visivo. Dagli stupefacenti effetti speciali, alla maestosa colonna sonora di Danny Elfman, il video offre una sintesi di quanto sarà svelato al cinema la prossima primavera, ossia, gli sviluppi di quanto è stato mostrato nelle ultime produzioni Marvel per il grande e il piccolo schermo.

Il Doctor Strange ha infranto le leggi della realtà per salvare il mondo e le conseguenze ora non possono essere ignorate. Alla potenza delle immagini si sovrappone l'intensità della performance di Benedict Cumberbatch - in odore di Oscar per la sua interpretazione ne Il potere del cane - nel momento in cui il suo personaggio deve fare ricorso a Wong e a Wanda Maximoff nel suo nuovo e decisivo viaggio nel Multiverso. Le ignote frontiere della realtà, ben illustrate nell'ultimo poster del film che evoca l'effetto incubo cercato dall'esperto di horror Raimi, catapultano lo stregone in un universo pericoloso e pieno di minacce e una visione più approfondita del trailer - che, inutile dirlo, va visto più volte - suggerisce i dettagli del nuovo misterioso villain.