Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la trama del sequel Marvel

Mancano ancora diversi mesi per il debutto di “ Doctor Strange nel Multiverso della Follia ” ma le anticipazioni sulla trama diffuse in rete sono già da tempo a disposizione dei fan. Accanto alle ipotesi sull'evoluzione della vicenda, che avrebbe diversi punti di contatto anche con il più recente “Spider-Man: No Way Home”, fonti ufficiali aggiungono nuove informazioni alla storia: in base a quanto contenuto nell' ultima sinossi diffusa da Disney , il film, ufficialmente ambientato nel Multiverso, sarà un viaggio nell'ignoto.

Il Multiverso nella nuova sinossi

approfondimento

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nuovi scatti dal backstage

La Disney conferma che il sequel del film con protagonista Benedict Cumberbatch “apre le porte al Multiverso dell’MCU e si spinge ancora più oltre”. In poche righe, la compagnia ribadisce che il prossimo film di Sam Raimi si svolgerà all'interno di realtà “alternative e pericolose”, una ennesima conferma del fatto che le realtà parallele che faranno da cornice alla storia saranno complesse e a tratti spaventose. Già l'incursione del Doctor Strange in “Spider-Man: No Way Home” aveva offerto un assaggio del vorticoso spettacolo visivo in cui si ritrovavano ad agire i protagonisti. Nel prossimo film la posta in gioco sarà ancora più alta e la sinossi ufficiale insiste sullo scontro tra lo stregone e numerosi nemici, vecchi e nuovi.

Come spesso accade, in caso di film Marvel, il merchandising legato all'uscita del film suggerisce alcune ipotesi a proposito dell'identità dei villain in questione che, quasi certamente, saranno molteplici. A vedersela con Strange, una vecchia conoscenza, Master Mordo (interpretato nei film da Chiwetel Ejfor) ma anche - molto probabilmente - Gargantos, villain interdimensionale, le cui caratteristiche lo rendono un avversario ideale nella battaglia che si svolgerà a cavallo dei molti universi. Qualcuno ipotizza che anche per Elizabeth Olsen, nel film presente come Scarlet Witch, avrà un ruolo da antagonista anche se meno visibile rispetto a quello degli altri cattivi citati. Al momento tutte le teorie su questo fronte, però, restano ipotesi senza conferme.