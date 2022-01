Spider-Man: No Way Home, i villain misteriosi svelati in un TikTok

Se avete visto Spider-Man: No Way Home, avete avuto la conferma delle voci che circolavano da tempo. Nella pellicola diretta da Jon Watts, il giovane Peter Parker di Tom Holland, per un pasticcio da lui combinato con l’incantesimo del Doctor Strange, si ritrova all’improvviso a dover fronteggiare nemici arrivati da altre dimensioni. E altri ancora ne sarebbero potuti arrivare se solo Doctor Strange non si fosse affrettato a chiudere il passaggio tra universi bloccando l’incantesimo. Meno male (o purtroppo).

Nel film abbiamo un assaggio di cosa sarebbe potuto accadere se solo l’inquilino del Sanctum Sanctorum fosse stato un po’ meno solerte. In una scena, nello squarcio aperto in cielo, vediamo infatti le sagome di alcuni personaggi non ben definiti. Tutti al cinema hanno provato a indovinare a chi appartenessero quelle ombre. Impresa non facile che però l’utente di TikTok kevinmoranrob sembra essere riuscito a portare a compimento realizzando un video

ECCO TUTTI I VILLAIN CHE SI INTRAVEDONO

Nel cielo, dunque, apparirebbero Superior Spider-Man (potentissima fusione tra il cervello di Doc Ock e il corpo di Spider-Man), Kraven il Cacciatore, Scorpion, Gatta Nera, Rhino e Mysterio. Di questi, solo gli ultimi due vantano già un’apparizione nei film di Spider-Man: Rhino compare in The Amazing Spider-Man 2 interpretato da Paul Giamatti, Mysterio in Spider-Man: Far from Home con il volto di Jake Gyllenhaal. Gatta Nera era invece apparsa solo in borghese, come Felicia Hardy, in The Amazing Spider-Man 2, interpretata da Felicity Jones, stesso discorso per Scorpion, con l’attore Michael Mando nei panni di Mac Gargan in Spider-Man: Homecoming. Ancora zero apparizioni per Kraven, forse il più amato e atteso tra i nemici dell’Uomo Ragno.