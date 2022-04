(Im)Perfetti Criminali, il trailer del nuovo film Sky Original. VIDEO

Il cast del film

Jean-Jacques Annaud a Sky Tg24 con "Notre-Dame in fiamme". VIDEO

I protagonisti sono FILIPPO SCICCHITANO (Scialla! Stai sereno, Un giorno speciale, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Non è un paese per giovani) che interpreta Riccardo, FABIO BALSAMO (Falla girare, 7 ore per farti innamorare, Addio fottuti musi verdi) nel ruolo di Pietro, GUGLIELMO POGGI (School of Mafia, Cops - Una banda di poliziotti, Bentornato Presidente!, Il Tuttofare, Beata Ignoranza) è Massimo, BABAK KARIMI (Una Separazione, Caos Calmo, Tickets, Last Minute Marocco, Gli Indesiderabili) è Amir. Con loro MATTEO MARTARI (Le ragazze non piangono, Il giorno e la notte, Fabrizio De André - Principe Libero, Luisa Spagnoli, I Medici), nel ruolo di Gino Vianello, GREG (Lillo e Greg - The movie!, Colpi di fulmine, Natale col boss, D.N.A. - Decisamente non adatti) interpreta Meyer, ANNA FERZETTI (Tutti per 1 - 1 per tutti, Domani è un altro Giorno, Duisburg - Linea di sangue) è Francesca, MASSIMILIANO BRUNO (Ritorno al Crimine, Genitori vs Influencer, Detective per caso, Non ci resta che il crimine, Boris – Il film) è Walter, SARA BACCARINI (Non ci resta che il crimine) è Cinzia, ROCÍO MUÑOZ MORALES (Tu mi nascondi qualcosa, They Talk, Tutte le strade portano a Roma) è Luana. E con PINO INSEGNO nel ruolo di Magalli e la criminologa ROBERTA BRUZZONE che interpreta sé stessa.