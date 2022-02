Cip & Ciop agenti speciali, trailer del nuovo film Disney: data uscita

Cip & Ciop agenti speciali ha finalmente una data di uscita: debutterà il 20 maggio 2022 in esclusiva streaming su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La pellicola Disney ha per protagonisti i due celebri scoiattoli ed è basata sulla fortunata serie animata di fine anni ’90. Oltre alla data di uscita sono stati diffusi anche il poster e il trailer del film.

Cip & Ciop agenti speciali, cosa sappiamo

Il film non sarà interamente animato, ma mischierà animazione 2D, live action e CGI. Come rivelato dal tweet tramite il quale è stato pubblicato il poster del film, non si tratta di un reboot ma di un vero e proprio ritorno. Ecco la sinossi: “Siamo ai giorni nostri e la trama segue le vicende di Cip e Ciop che vivono in una Los Angeles abitata da umani e cartoni. Decenni dopo il successo della serie d’animazione, i due protagonisti hanno continuato la loro vita prendendo strade diverse. Cip è un normale assicuratore, mentre Ciop si è sottoposto a un intervento di “chirurgia CGI” e lavora nel mondo delle convention brillando della luce della gloria passata. Quando un ex membro del cast della serie scompare, i due devono unire le forze, riparare il loro rapporto e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico”. Diretto da Akiva Schaffer, il film debutterà il 20 maggio 2022 in esclusiva streaming su Disney Plus. Le voci originali di Cip e Ciop saranno di John Mulaney e Andy Samberg. Nel cast di doppiatori anche Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Flula Borg, Tim Robinson, Chris Parnell, and J.K. Simmons.