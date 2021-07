Cip e Ciop: al parco, il trailer italiano della serie animata

Potete vedere il trailer della serie televisiva animata "Cip e Ciop: al parco" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È uscito il trailer italiano di Cip e Ciop: al parco , la serie TV animata che uscirà su Disney + a partire dal 28 luglio (visibile anche su Sky Q). Gli scoiattoli più famosi della famiglia Disney tornano a far divertire i più piccoli con le loro irresistibili avventure, costellate di piccoli guai e grandi risate. I celebri roditori saranno i protagonisti dello show composto da 12 episodi di 7 minuti ciascuno. Ogni capitolo seguirà Cip e Ciop all'interno di un grande parco cittadino in cui la coppia di amici perfetta, composta dal più serio Cip e dal sognatore pasticcione Ciop, si muoverà tra ostacoli, missioni e improbabili gesta eroiche, il tutto con contorno di divertimento puro.

La mission principale per i due amici è senz'altro quella di trovare le ghiande, di cui vanno ghiotti. Ma non solo quelle finiranno nel piatto di Cip e Ciop: trovandosi nel bel mezzo di quella "giungla d'asfalto" che è la metropoli, i due usciranno dall’area verde urbana e si inoltreranno nelle vie cittadine, imbattendosi in golosissime pizze, würstel, hot dog... insomma, in tutti quei cibi da fast food che tipicamente “abitano” i cuori delle grandi città.



Il duo comico è affiancato da altri personaggi iconici del mondo Disney, tra cui troviamo Pluto e Butch.



Gli episodi della serie saranno rilasciati settimanalmente. Cip e Ciop: al parco è prodotta da Xilam Animation, con Marc du Pontavice come Executive Producer/Producer e Jean Cayrol come regista. Il compositore della serie è Vincent Artaud.



La serie animata tocca anche il tema del bullismo: i protagonisti si ritroveranno infatti a dover e tener testa a veri e propri bulli e ogni volta la solidarietà tra loro due e l'aiuto prezioso degli amici si rivelerà vincente. Un messaggio che, tra le righe, potrebbe cercare di aiutare i bambini e i giovani (ossia il target della serie animata) che si ritrovano vessati da questo grave problema.