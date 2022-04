Benito Antonio Martínez Ocasio, meglio conosciuto con il nome d'arte Bad Bunny, è il nuovo fiocco in casa Marvel. Sarà uno dei super personaggi della Sony Pictures, capitanando la trasposizione cinematografica del fumetto "El Muerto”. Questo nuovo adattamento arriverà al cinema il 12 gennaio 2024 e segnerà un grande traguardo: vedrà protagonista di una pellicola Marvel di tipo live action il primo attore latino in assoluto Condividi

Benito Antonio Martínez Ocasio, il rapper meglio conosciuto con il nome d'arte di Bad Bunny, si è aggiunto al mega cast dei film firmati Marvel.

È lui il nuovo fiocco in casa Marvel e Sony Pictures: interpreterà un super personaggio delle prossime pellicole ispirate ai fumetti della casa editrice di comics, oggi anche studios di serie televisive e film.

Bad Bunny interpreterà il protagonista dell'adattamento cinematografico del fumetto "El Muerto”, che arriverà al cinema il 12 gennaio 2024.



L'entrata di Ocasio nella famiglia Marvel segna un grande traguardo: sarà infatti il primo attore latino in assoluto a essere il protagonista di una pellicola Marvel di tipo live action. L'ingresso di Bad Benny in famiglia è stato presentato dal presidente del Sony Motion Pictures Group, Sanford Panitch, in occasione dell’ultimo CinemaCon, l'incontro dei proprietari di cinema che si tiene ogni anno a Las Vegas.



"Dare vita a El Muerto è semplicemente incredibile... così eccitante", ha dichiarato alla folla il rapper, sempre in vetta alle classifiche. Ha poi raccontato di essere cresciuto come un grande fan del wrestling, motivo per cui il suo personaggio gli calzerebbe a pennello, dato che si tratta di un lottatore con superpoteri.



Il personaggio che interpreterà Bad Bunny

approfondimento Bad Bunny, la superstar del reggaeton è positiva al Covid El Muerto nei fumetti è conosciuto con il nome di Juan-Carlos Estrada Sanchez. Si tratta di un lottatore dotato di super poteri "di famiglia", tramandati ai vari discendenti del super blasone sotto forma di maschera.

Secondo quanto riporta il magazine statunitense Variety, infatti, sarebbe proprio questo accessorio - la maschera - a conferire al lottatore una forza sovrumana, come lo stesso sito ufficiale della Marvel confermerebbe.



Nella versione a fumetti il personaggio de El Muerto ha sfidato tantissimi supereroi, in storie crossover in cui si è ritrovato faccia a faccia sul ring addirittura con Spider-Man.

Un'altra indiscrezione su ciò che vedremo nel film atteso per l'estate del 2024 ce l’ha offerta Sanford Panitch, presidente del Sony Motion Pictures Group. Sul palco del CinemaCon, Panitch ha rivelato che Ocasio si calerà nei panni di un antieroe che verrà accolto nel momento in cui sta per ereditare il superpotere da suo padre.



I progetti targati Sony Marvel

approfondimento Morbius, il cast del film Marvel con Jared Leto e Michael Keaton. FOTO "El Muerto" è uno dei tantissimi nuovi fiocchi in casa Sony Marvel: questo film si aggiunge ai numerosi altri progetti con cui Sony, in collaborazione con Marvel, ha adattato per il grande schermo personaggi e storie cartacee della mitica casa editrice specializzata in comics.

Nel giro di due decenni, sono usciti già tre adattamenti di Spider-Man, con la recente serie TV capitanata da Tom Holland (che ha ottenuto un enorme successo nel film "Spider-Man: No Way Home”).

Ma non è solo l’Uomo Ragno ad aver catalizzato successo, investimenti ed entusiasmi: altri franchise (la parola franchise già di per sé allude a successo, investimenti ed entusiasmi catalizzati) includono, per esempio, "Venom" di Tom Hardy e Michelle Williams e "Morbius" di Jared Leto. A queste pellicole live-action si aggiunge il film d'animazione premio Oscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Di quest'ultimo titolo è atteso il sequel, la cui data d'uscita è stata da poco spostata da dicembre 2022 a giugno 2023.

I prossimi progetti della Sony Marvel vanno da "Madame Web", un'avventura al femminile con protagonista Dakota Johnson (che uscirà nelle sale il 7 luglio 2023), a “Kraven the Hunter" (atteso nelle sale per il 13 gennaio 2023), con protagonista Aaron Taylor-Johnson (l’attore che nel film “Animali notturni” di Tom Ford interpreta Ray Marcus).