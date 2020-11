Bad Bunny, la superstar del reggaeton è positiva al Covid

L’artista portoricano non ha particolari sintomi, ha fatto sapere la sua agente all’Associated Press. Pochi giorni fa non si era presentato agli American Music Awards, dove ha vinto i premi favorite male Latin artist e favorite Latin album

Bad Bunny, superstar del reggaeton e della trap latinoamericana, è risultato positivo al coronavirus ( TUTTE LE STAR CHE HANNO AVUTO IL COVID ). Lo ha fatto sapere lunedì la sua agente, secondo quanto riporta - fra gli altri - l’Associated Press . Il cantante e trapper portoricano, ha riferito l’agente ad Ap, non ha particolari sintomi e non ha concesso al momento alcuna intervista.

L'annuncio della positività è arrivato il giorno dopo che Bad Bunny ha vinto i premi favorite male Latin artist e favorite Latin album per "YHLQMDLG" agli American Music Awards. Il trapper all’evento avrebbe dovuto cantare il suo successo, "Dákiti", con Jhay Cortez, ma ha annullato senza spiegazioni, lasciando molti fan delusi.

Tutti i look sul red carpet degli American Music Awards 2020

Chi è Bad Bunny

vedi anche

American Music Awards 2020, tutti i vincitori

Bad Bunny, nome d’arte di Benito Antonio Martínez Ocasio, è nato il 10 marzo 1994, nel quartiere Almirante Sur di Vega Baja, a Puerto Rico. Dopo essersi fatto notare con i suoi primi brani su SoundCloud, ha attirato l'attenzione di DJ Luian che nel 2016 lo ha fatto firmare con la sua etichetta discografica, Hear this Music. Il suo singolo di debutto, Soy Peor, lo ha consacrato come precursore della scena trap latinoamericana. Negli anni ha collaborato con molti artisti internazionali, tra cui Cardi B, Daddy Yankee, Ozuna, Nicki Minaj, Travis Scott, Lil Pump, Enrique Iglesias, Drake, Will Smith e Jennifer Lopez.