1/14 ©Webphoto

Mancano cinque episodi per scoprire come si concluderà (per ora) l'epopea di Joe Goldberg, l'assassino seriale che anima da diverse stagioni You, lo show distribuito da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Al centro delle vicende della quarta stagione, che termina sul piccolo schermo il 9 marzo, Penn Badgley, aka Jonathan Moore, che grazie allo show creato da Greg Berlanti e Sera Gamble si è finalmente scrollato di dosso il suo ingombrante ruolo precedente in Gossip Girl

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di serie tv