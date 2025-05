I Cesaroni – Il ritorno, al via le riprese della nuova stagione

Una famiglia allargata e nuovi volti

Sono passati dieci anni e Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) vive una vita dedicata ai suoi familiari, amministrando la casa di famiglia con impegno e amore, e trascorrendo il tempo con gli amici di sempre, tra i quali ritroviamo Stefania (Elda Alvigini). La sua famiglia, più affollata che mai, è composta da Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo), Marco (Matteo Branciamore) che convive con la nuova compagna Virginia (Marta Filippi) e il piccolo Adriano (Pietro Serpi), mentre da New York è arrivata Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva. Tutto sembra procedere per il meglio ma, in realtà, la situazione nasconde un segreto: la bottiglieria di famiglia è in grave difficoltà economica e rischia di essere messa all'asta e, come se non bastasse, dietro a tutto questo c'è lo zampino del fratello di Giulio, Augusto (Maurizio Mattioli). In bottiglieria lavora come cameriere un'altra vecchia conoscenza della serie, Walter Masetti (Ludovico Fremont), amico fraterno e compagno di avventure di Marco sin dai tempi del liceo. Si aggiungono al già nutrito cast due new entry d'eccezione: Carlo (Ricky Memphis), papà di Virginia, personaggio sui generis e consuocero di Giulio, e un altro nuovo personaggio eccentrico e fuori dagli schemi, Livia (Lucia Ocone), che aiuterà I Cesaroni a salvare la bottiglieria. Inoltre, si uniscono all'allegra comitiva, Andrea Arru che interpreta Olmo, un ragazzo neurodivergente, e Chiara Mastalli, nel ruolo di sua madre, Ines, con la quale Mimmo avrà una complicata relazione.