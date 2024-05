Steve Buscemi, arrestato il presunto aggressore dell'attore

Si tratterebbe di un uomo di 50 anni. Il giudice ha fissato una cauzione di 50 mila dollari e il suo ritorno in tribunale è previsto per giovedì 23 maggio

Sarebbe Clifton Williams, 50 anni, ad aver aggredito mercoledì 8 maggio l’attore hollywoodiano Steve Buscemi a New York. L’uomo, come riporta la rivista americana Rolling Stone, è stato arrestato e accusato di aggressione di secondo grado venerdì 17 maggio. Il giorno successivo è stato citato in giudizio e il giudice ha fissato una cauzione di 50mila dollari. Il suo ritorno in tribunale, secondo l’Associated Press, è previsto per giovedì 23 maggio.