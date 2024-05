Steve Buscemi aggredito da uno sconosciuto a New York

Mercoledì 8 maggio Steve Buscemi, star di Le iene, Fargo e Boardwalk Empire, è stato colpito in pieno giorno da uno sconosciuto mentre stava passeggiando nel quartiere Kips Bay a Manhattan, nella città di New York. Come riportato dal New York Post l’attore, 66 anni, ha sofferto di gonfiore al viso e all’occhio sinistro ed è stato portato al Bellevue Hospital per le cure. Secondo fonti della polizia, il suo aggressore è scappato ed è ancora in fuga. Si sarebbe trattato di un assalto improvviso e non provocato, l’ennesimo avvenuto in zona. “Steve Buscemi è stato aggredito a Mid-Town Manhattan, un’altra vittima di un atto casuale di violenza in città”, ha dichiarato l’addetto stampa dell’attore. “Sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste per tutti quelli ai quali è successo mentre camminavano per le strade di New York”. La polizia della città ha diffuso le foto di sorveglianza del presunto aggressore, un uomo con la barba che indossava un berretto da baseball, una t-shirt blu e pantaloni della tuta neri.