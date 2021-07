Lorde, Stoned at the nail salon: il testo della nuova canzone

Stoned at the nail salon arriva dopo la pubblicazione della title track Solar Power , singolo che ha riscosso grande successo di pubblico e critica e che ha riportato la giovane artista neozelandese alla musica dopo 4 anni di silenzio. Stoned at the nail salon vuole regalare un’altra occhiata all’interno del nuovo progetto di Lorde che ha raccontato: “Ho scritto questo brano dopo un lungo periodo di tour, un momento in cui mi facevo molte domande su di me e ho avuto una specie di crisi esistenziale. È una canzone da raccomandare se vuoi prenderti un momento di pausa, pensare solo a te stesso e stare bene”. Il nuovo album Solar Power , prodotto da Jack Antonoff, conterrà 12 tracce ispirate al mondo naturale (come ha detto Lorde in una dichiarazione alla stampa riportata da Billboard USA «In tempi di mal di cuore, dolore, amore profondo o confusione, guardo al mondo naturale per le risposte. Ho imparato a respirare all’aria aperta e a sintonizzarmi. Questo è quello che è venuto fuori») e non sarà disponibile per scelta dell’artista in versione CD fisico ma solo in vinile (colorati e neri, fatti di plastica riciclata) e in digitale. Lorde ha infatti dichiarato “ Non volevo fare qualcosa che sarebbe finito in una discarica in due anni . E soprattutto volevo fare qualcosa che simboleggiasse il mio impegno nel mettere in questione i nostri sistemi e agire con intenzione e sensibilità ”. L’album uscirà in una versione “Music box”, una scatola fatta di materiale biodegradabile al 100% e conterrà un download link ad alta risoluzione oltre a tracce extra, contenuti esclusivi, un poster pieghevole, un libretto e un set di quattro carte. « Ho deciso che volevo creare un’alternativa ecologica e lungimirante al CD sin dall’inizio del processo di realizzazione dell’album », ha spiegato sul suo sito la cantautrice. « Volevo che la Music Box fosse simile per dimensioni, forma e prezzo a un CD, che vivesse al suo fianco in un ambiente di vendita al dettaglio, ma che fosse qualcosa che si distinguesse e che fosse fedele alla natura in evoluzione di un album moderno». Questa la tracklist del disco:

STONED AT THE NAIL SALON, IL TESTO



Got a wishbone drying on the windowsill in my kitchen

Just in case I wake up and realise I’ve chosen wrong

I love this life that I have

The vine hanging over the door

And the dog who comes when I call

But I wonder sometimes what I’m missing



Well, my hot blood’s been burning for so many summers now

It’s time to cool it down, wherever that leads



‘Cause all the beautiful girls, they will fade like the roses

And all the times they will change, it’ll all come around

I don’t know

Maybe I’m stoned at the nail salon

Maybe I’m just stoned at the nail salon again



Got a memory of waitin’ in your bed wearing only my earrings

We’d go dancing all over the landmines under our town

But the sun has to rise

When it does, we’ll divide up the papers

Two former hell-raisers

I’m still crazy for you, babe



Well, my hot blood’s been burning for so many summers now

It’s time to cool it down, wherever that leads



‘Cause all the music you loved at sixteen you’ll grow out of

And all the times they will change, it’ll all come around

I don’t know

Maybe I’m just

Maybe I’m just stoned at the nail salon again



Oh, make it good

Oh, make it good

I’d ride and I’d ride on the carousel

‘Round and ’round forever if I could

But it’s time to cool it down

Whatever that means



Spend all the evenings you can with the people who raised you

‘Cause all the times they will change, it’ll all come around

I don’t know

Maybe I’m just stoned at the nail salon

Maybe I’m just stoned at the nail salon again