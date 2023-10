Måneskin, Damiano David e il presunto bacio a Dove Cameron

GLI ULTIMI FLIRT

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, sua fidanzata per cinque anni, lo scorso giugno Damiano era stato pizzicato in un altro video mentre baciava in un locale la modella Martina Taglienti. Pochi giorni fa, ai microfoni del podcast Passa dal BSMT, il frontman dei Måneskin ha espresso il proprio disappunto per le riprese effettuate in segreto: “Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libera di comportarsi come crede in pubblico perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita”. All’epoca, Damiano aveva chiarito di aver deciso già da qualche tempo e di comune accordo con Soleri di concludere la relazione e di non aver quindi commesso alcun tradimento. Dopo il flirt con Taglienti, il cantante era stato avvistato in compagnia dell’ex attrice a luci rosse Jessie Andrews, 31 anni, mentre ora resta aperta l’ipotesi di una frequentazione con Cameron. Nel frattempo Damiano ha ricevuto un bacio volante da Taylor Swift agli MTV Video Music Awards e compare nel videoclip del nuovo brano Mil Veces di Anitta, dove scambia effusioni bollenti con la popstar brasiliana.