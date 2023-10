Måneskin, la cover di Happier Than Ever di Billie Eilish. VIDEO

Nella serata del 10 ottobre i Måneskin hanno riempito con l’ennesimo sold out il Kia Forum di Los Angeles in una delle tappe del RUSH! World Tour. Nel palazzetto che ha ospitato celebri gruppi musicali, dai Rolling Stones ai Queen , la band romana ha stupito il pubblico con un’esibizione a sorpresa . Durante l’intermezzo acustico il frontman Damiano David , accompagnato dal chitarrista Thomas Raggi , ha cantato una cover di Happier Than Ever, la title track del secondo album di Billie Eilish . Non appena riconosciuto il brano, i fan non hanno trattenuto l’entusiasmo e si sono uniti ai loro idoli con grida di apprezzamento.

UN SUCCESSO INARRESTABILE

Nelle scorse settimane i Måneskin, che tra gli ultimi successi vantano sia la vittoria nella categoria Best Rock agli MTV Video Music Awards sia quattro nomination (con conseguente record italiano) agli MTV EMA, avevano conquistato anche New York. Non solo con il concerto organizzato a sorpresa a Times Square, ma anche con il sold out al Madison Square Garden, dove la band aveva incantato il pubblico con una cover di Back to Black di Amy Winehouse suonata ancora una volta dal chitarrista Thomas Raggi. Nella serata il gruppo aveva suonato anche altre grandi hit, incluso il nuovo singolo Honey (Are You Coming?), e altre cover, come la nota Beggin’ e Humble di Kendrick Lamar in versione elettrica. In attesa di pubblicare il 10 novembre Honey (Are You Coming?), la riedizione con cinque inediti dell'album uscito lo scorso gennaio, i Måneskin proseguiranno il tour mondiale negli Stati Uniti, in Sud America, in Giappone, in Regno Unito, in Europa e, per la prima volta, anche in Australia.