Da Taylor Swift ai Måneskin, tutte le nomination degli MTV EMA 2023

La più grande celebrazione globale della musica sarà trasmessa in diretta su MTV da Parigi in più di 150 Paesi domenica 5 novembre In Italia l’evento live andrà in onda domenica 5 novembre a partire dalle 19.00 con il Pre Show e dalle 20.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704), VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW)

MTV ha annunciato le nomination per gli MTV EMA 2023. Taylor Swift è in testa con sette nomination, tra cui "Best Artist", "Best Song" e "Best Video". Olivia Rodrigo e SZA seguono a ruota con sei nomination ciascuna, sempre per "Best Artist", "Best Song" e "Best Video". Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj hanno ottenuto quattro nomination ciascuno, tra cui "Best Song" e "Best Artist". Annalisa, Elodie, Lazza, Måneskin e The Kolors nominati per il “Best Italian Act”. Oltre a quest’ultima, i Måneskin si sono aggiudicati un posto anche nelle categorie “Best Rock”, “Best Group” e “Best Live", ottenendo ben 4 nomination in totale e settando un nuovo record italiano. Sono ventisei gli artisti nominati per la prima volta in vista della più grande celebrazione globale della musica, con tre nomination per Jung Kook dei BTS, che segna la sua prima nomination agli MTV EMA come artista solista. Central Cee, FLO, Ice Spice, PinkPantheress hanno ottenuto tre nomination ciascuno, mentre Asake, Coi Leray, Metro Boomin, NewJeans, Peso Pluma e Reneé Rapp hanno ricevuto due nomination. Anche il precedente vincitore della categoria "Best Video" agli MTV EMA, The Weeknd, ha ottenuto due nomination in questa edizione.