MTV Video Music Awards 2023: tutti i look sul Pink Carpet. FOTO

1/16 ©Getty

Selena Gomez era bella da togliere il fiato agli MTV Video Music Awards 2023 che si sono svolti il 12 settembre a Newark, nel New Jersey. Per la notte dei premi musicali tra i più ambiti del settore l'attrice e cantante ha adottato un look da femme fatale contemporanea. Il suo abito rosso è una creazione unica di Oscar de la Renta caratterizzato da un intaglio di motivi floreali interamente ricamati con perline. I sandali in tinta sono Jimmy Choo, i gioielli Pasquale Bruni



MTV VMAs 2023, i Måneskin trionfano come Best Rock per The Loneliest: i vincitori. FOTO