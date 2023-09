Emily Ratajkowski su Instagram: "Divorziare a trent'anni è chic" VIDEO

Emily Ratajkowski, poche ore dopo l'ufficializzazione del divorzio tra Joe Jonas e Sophie Turner, ha postato su TikTok un video di solidarietà.

La modella e attrice si è rivolta alle persone che hanno divorziato o sono sul punto di divorziare prima dei trent'anni, condividendo la sua opinione.

Le parole di Emily Ratajkowski

"Personalmente trovo chic divorziare prima dei 30 anni" ha detto Emily Ratajkowski, per poi dare consigli alle "giovani donne" che stanno "divorziando prima di compiere 30 anni". La modella ha continuato: "A chi si è sposata a 26 anni, e a 32 è separata da più di un anno, devo dirlo... Non credo che ci sia niente di meglio". I commenti di Emily Ratajkowski arrivano poco dopo la notizia del divorzio ufficiale tra Joe Jonas (34 anni) e Sophie Turner (27 anni). Mentre gli utenti dei social media e i giornalisti commentano la separazione tra il cantante e l'attrice, Emily riflette sull'ultimo capitolo della sua vita, dopo essersi separata dal marito Sebastian Bear-McClard nel 2022 (i due si erano sposati quattro anni prima). Ratajkowski ha spiegato: "Se avere vent'anni è come essere trincea, non c'è niente di meglio che avere trent'anni, essere ancora sexy, magari avere un po' di soldi, sapere cosa vuoi fare della tua vita... avere provato la fantasia del matrimonio, esserti resa conto che non è come te lo immaginavi, e avere tutta la vita ancora davanti a te". Il video si conclude con un messaggio di congratulazioni a chi si sente stressato per il divorzio.

Nel video in testa "Emily Ratajkowski per Marc Jacobs"