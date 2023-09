MTV VMAs 2023, Taylor Swift manda un bacio a Damiano. VIDEO

Il momento del bacio è stato catturato dalle telecamere. I Måneskin hanno vinto il premio Best Rock con The Loneliest

I Måneskin hanno trionfato ai VMAs 2023 (FOTO) nella categoria Best Rock grazie al brano The Loneliest. Durante l’esibizione del gruppo sul palco del Prudential Center, Taylor Swift ha mandato un bacio a Damiano che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori.

måneskin, il bacio L’edizione 2023 degli MTV Video Music Awards non ha risparmiato spettacolo e tanta musica live. La serata ha visto alcune delle star più famose al mondo mettere in piedi esibizioni spettacolari, tra queste Shakira che ha proposto un medley ricevendo anche il Michael Jackson Video Vanguard Award per il contributo dato nel corso della sua carriera. Spazio poi agli straordinari Måneskin che hanno dimostrato ancora una volta il loro talento inarrivabile. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno prima sfilato sul red carpet sotto i flash dei fotografi e poi incendiato il palco con l’esibizione sulle note di Honey (Are You Coming?). L’inizio della performance ha visto Damiano camminare tra i presenti seduti all’interno dell’arena, tra loro anche Taylor Swift che ha mandato un bacio al cantante. approfondimento MTV VMAs 2023, i Måneskin trionfano come Best Rock. I vincitori FOTO

Dopo la vittoria dello scorso anno come Best Alternative con I Wanna Be Your Slave, i Måneskin (FOTO) hanno trionfato nella categoria Best Rock grazie al singolo The Loneliest, estratto dall’ultimo album Rush! approfondimento MTV Video Music Awards 2023: tutti i look sul Pink Carpet. FOTO

Il 21 settembre il gruppo ripartirà da New York con il Rush! World Tour toccando numerose nazioni, tra le quali il Messico, la Colombia, il Brasile e il Giappone. approfondimento VMAs 2023, i cantanti sul palco: dai Måneskin a Shakira. FOTO

