Måneskin, è uscito il video del nuovo singolo Honey (Are You Coming?)

Oltre alla pubblicazione del videoclip, i Måneskin hanno dato il via al Rush! World Tour che toccherà tantissime nazioni, tra le quali Stati Uniti d’America, Giappone e Irlanda

Ormai non ci sono più aggettivi superlativi per poter qualificare Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Quando i Måneskin sembrano aver realizzato l’impossibile, ecco un brano che li rilancia ancora più in alto. Honey (Are You Coming?) è il titolo del nuovo singolo della formazione che martedì 12 settembre si esibirà sul palco degli MTV Video Music Awards.

måneskin, è uscito il videoclip di honey (are you coming?) Dal palco di X Factor alla vittoria al Festival di Sanremo proseguendo con il trionfo all’Eurovision Song Contest e la lunga lista di premi e riconoscimenti conquistati, compresa una nomination ai Grammy Awards. I Måneskin continuano a percorrere indisturbati la loro strada a colpi di rock ed energia. Tommaso Ottomano ha diretto il video del nuovo singolo Honey (Are You Coming?) che in meno di quattro giorni ha superato quattro milioni di streaming su Spotify. Il gruppo ha ora condiviso il videoclip ufficiale ricevendo tantissimi commenti positivi su YouTube. approfondimento Girls & Boys dei Blur rifatta dai Måneskin. VIDEO

Per il secondo anno consecutivo i Måneskin si esibiranno agli MTV Video Music Awards, una delle premiazioni musicali più importanti e celebri al mondo in programma martedì 12 settembre. Il gruppo salirà sul palco del Prudential Center di Newark dopo la vittoria dello scorso anno nella categoria Miglior video alternativo grazie al brano I Wanna Be Your Slave. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Inoltre, domenica 3 settembre il gruppo ha dato il via al Rush! World Tour che nelle prossime settimane toccherà tantissime città: da New York a Tokyo passando per Vancouver, Bogotá, Rio de Janeiro, Sydney e Dublino. approfondimento Måneskin, è uscito il nuovo singolo Honey (Are U Coming?)

