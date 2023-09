Girls & Boys dei Blur rifatta dai Måneskin. VIDEO

La performance a tema Blur si inserisce perfettamente in quello che è un vero e proprio revival: quest’estate, infatti, è stato rispolverato a dovere il gruppo di Albarn e, più in generale, il Brit pop. I Måneskin hanno scelto di unirsi al coro di nostalgici del pop in salsa inglese offrendo in Germania una performance di Girls & Boys, fortunato singolo del 1994.

Il concerto dei Måneskin in cui hanno suonato Girls & Boys



L’esibizione è andata in scena all’EXPO Plaza di Hannover, in Germania, nella prima data del lungo tour che porterà il quartetto rock nostrano a toccare tutte le principali città del mondo.

“Quando abbiamo fatto la scaletta per questo tour ci siamo accorti che c’era una sola cover e come si sa a noi le cover piacciono”, ha detto Damiano David sul palco. Poi il frontman della band ha voluto ringraziare i Blur per questa “canzone meravigliosa”, queste le sue parole prima di iniziare a cantare il brano.

Durante lo stesso concerto, il cantante ha anche accennato come in passato Iron Sky di Paolo Nutini a cappella.

La scaletta ha compreso anche il singolo dei Måneskin pubblicato venerdì scorso, Honey (Are U Coming?), canzone che suoneranno il 12 settembre agli MTV Video Music Awards (a cui sono candidati in due categorie: gruppo dell’anno e miglior video rock per The Loneliest).