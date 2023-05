Blur, il nuovo album The Ballad of Darren uscirà a luglio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo 8 anni i blur pubblicano il loro primo album in studio dal titolo The Ballad of Darren, con 10 nuovi brani, il 21 luglio su etichetta Parlophone. Prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon , The Ballad of Darren é il nono album in studio della band, il loro primo dopo il successo nella classifica di The Magic Whip del 2015, con la copertina del fotografo britannico Martin Parr. La tracklist di The Ballad of Darren è: The Ballad, St Charles Square, Barbaric, Russian Strings, The Everglades (For Leonard), The Narcissist, Goodbye Albert, Far Away Island, Avalon e The Heights.