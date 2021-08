11/15 ©IPA/Fotogramma

Solo i tre singoli Tender, Coffee & TV (con il suo famosissimo e pluri-premiato video) e No Distance Left to Run si differenziano dalle altre tracce mostrando un lato più rilassato. Il disco comunque è stato un successo di vendite in Europa. Nel 2000 poi il gruppo (qui immortalato in una ospitata cult al Festival di Sanremo '99) pubblica un greatest hits intitolato Blur: The Best Of