Damon Albarn: "C'è un'idea per il ritorno dei Blur"

Ospite di una recente intervista al settimanale di musica britannico NME (New Musical Express), Damon Albarn conosciuto per essere il leader e voce dei Blur e dei Gorillaz, si è espresso a lungo circa l’uscita del suo secondo disco da solista, “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, in programma per il prossimo 12 novembre e realizzato in pieno lockdown nei meravigliosi territori islandesi dove Albarn vive. Ad attirare però l’attenzione di giornalisti e fan di tutto il mondo è stato però l’annuncio indiretto che Albarn ha fatto circa la possibile reunion della storica band icona del britpop anni ’90. “C’è un’idea per il ritorno dei Blur”, ha dichiarato il cantante che pensa così già al futuro (tutti i concerti e i festival di luglio 2021).

Damon Albarn e il possibile ritorno dei Blur approfondimento Blur, il bassista Alex James parla di una possibile reunion L’annuncio rilasciato da Damon Albarn circa la possibile reunion dei Blur ha letteralmente riempito di gioia i supporter sparsi per il mondo che, a parte una performance del 2019, non vedono la band in scena da quando, nell’aprile del 2015 uscì il loro ottavo album in studio dal titolo “The Magic Whip”. Stessa occasione in cui i Blur organizzarono anche una serie di show per tornare a suonare insieme tutti i loro più grandi successi. Albarn ha raccontato a NME di essersi confrontato con lo storico amico e batterista Dave Rowntree: “Abbiamo fatto una chiacchierata di recente, ma non siamo andati oltre. Abbiamo avuto un’idea però. Ovviamente sono stato un po’impegnato al momento. Quando ci sarà la volontà, lo farò. Non voglio imporre niente a nessuno inutilmente”.