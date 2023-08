MTV Video Music Awards 2023, i Måneskin tra i primi artisti annunciati

Annunciati i primi artisti di fama internazionale che si esibiranno ai VMAs 2023 in diretta dal Prudential Center nel New Jersey: Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30

In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30. Le repliche sottotitolate andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00.

come votare

In testa alle nomination di quest’anno Taylor Swift (8), seguita da SZA (6), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (5 ciascuno), e BLACKPINK, Diddy e Shakira (4 ciascuno).

Fino al 1° settembre, i fan possono votare per i loro artisti preferiti nelle 15 categorie gender-neutral, tra cui la nuovissima categoria "Best Afrobeats", oltre alle ambite categorie "Video of the Year", presentata da Burger King®, e "Artist of the Year", visitando vote.mtv.com; il voto per "Best New Artist" rimarrà attivo anche durante lo show martedì 12 settembre. Le nomination per le categorie social, incluse "Group of the Year" e "Song of Summer", saranno annunciate in seguito.

Gli sponsor ufficiali dei "VMAs" 2023 includono BACARDÍ® Rum, Burger King®, Clearblue®, DESCOVY®, Doritos®, HEINZ, M&M’S®, Swiffer e Toyota Motor North America.

Bruce Gillmer e il co-fondatore di Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, sono Produttori Esecutivi per i "VMAs" 2023. Barb Bialkowski è Co-Produttrice Esecutiva. Alicia Portugal e Jackie Barba sono Executive in Charge of Production. Wendy Plaut è Executive in Charge of Celebrity Talent. Lisa Lauricella è Music Talent Executive.

Ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente. Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda i VMAs seguendo lo show su Instagram, Twitter e Facebook, e su MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram commentando sui social utilizzando #VMAS.