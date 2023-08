Måneskin, in arrivo il nuovo singolo Honey (Are U Coming?)

Il 12 settembre il gruppo si esibirà sul palco degli MTV Video Music Awards dove concorreranno anche per la vittoria come Best Rock Video per il singolo The Loneliest, estratto dall’album Rush!

Damiano , Victoria , Ethan e Thomas sono pronti per un nuovo grande successo dai suoni rock, infatti tra poche ore la band dei record lancerà il brano Honey (Are U Coming?). La formazione ha condiviso la cover sul profilo Instagram ricevendo immediatamente tantissimi commenti e centinaia di migliaia di like.

I Måneskin concorreranno anche per la vittoria nella categoria Best Rock Video grazie al brano The Loneliest, estratto dall’album Rush! Lo scorso anno il gruppo trionfò con I Wanna Be Your Slave per il Best Alternative Video.