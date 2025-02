Sanremo 2025, Damiano David commuove tutti con una cover di Dalla

Il cantante, in versione solista, omaggia il grande cantautore bolognese con un'intensa interpretazione. Schermo in bianco e nero, occhio di bue, platea in rigoroso silenzio, Damiano, emozionato ed elegantissimo, ha dato corpo con la sua voce al successo del 1988. Sul palco insieme a lui, Alessandro Borghi con il nipote Vittorio Bonvicini, che alla fine dell'esibizione ha pianto

Il cantante ( FOTO ) che fino a qualche tempo fa era noto ai più come "Damiano dei Maneskin", torna sul palco del Teatro Ariston in veste di super ospite di questo secondo appuntamento. Classe 1999, la rockstar torna in quel teatro che nel 2021 lo ha consacrato e lanciato verso la fama mondiale.

Damiano David, in versione solista, omaggia Dalla, con un'intensa versione di Felicità. Schermo in bianco e nero, occhio di bue, platea in rigoroso silenzio, Damiano - emozionato ed elegantissimo, con guantini neri di tulle - ha dato corpo con la sua voce al successo del 1988. "Mamma mia, grazie", ha detto alla fine con un sorriso, sciogliendo la tensione. Sul palco insieme a lui, Alessandro Borghi con il nipote Vittorio Bonvicini, che alla fine dell'esibizione ha pianto. "Devo ringraziare Damiano - ha affermato l'attore - perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani".

Il ritorno per Born With a Broken Heart

Poco dopo le 22:30, Damiano è tornato sul palco per Born With a Broken Heart, la hit pop che lo sta consacrando anche come solista all'estero dopo l'enorme successo ottenuto con i Maneskin. Su un palco pieno di fiori, con la fidanzata Dove Cameron a sostenerlo dalla platea, Damiano si è esibito diretto dal Maestro Enrico Melozzi, accompagnato da musicisti e coriste tra fumogeni e giochi pirotecnici che hanno creato un'atmosfera romantica prima di scendere dal palco per qualche passo in mezzo alla platea. Una star internazionale e italianissima al tempo stesso.

"Dico sempre che questo è il palco dove è successa la cosa più importante della mia carriera, tornare qui in qualsiasi veste è sempre un grande onore", ha detto Damiano a Carlo Conti che gli chiedeva che effetto gli facesse tornare nel teatro in cui nel 2021 aveva vinto il Festival con i Maneskin lanciandosi in un'ascesa inarrestabile.