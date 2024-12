Damiano David annuncia il primo tour da solista senza Måneskin

Il frontman della band romana dei record lancia la sua prima tournée mondiale da solista: oltre 30 tappe, incluse Milano e Roma. L’inizio è fissato per l’11 settembre 2025 a Varsavia e si concluderà il 16 dicembre a Washington DC, con oltre trenta spettacoli previsti in cinque continenti



Il frontman della band romana dei record lancia la sua prima tournée mondiale da solista (prodotta da Vivo Concerti) che prevede oltre 30 tappe, incluse Milano e Roma. L’inizio delle “danze” è fissato per l’11 settembre 2025 a Varsavia, e il tour si concluderà infine il 16 dicembre a Washington DC, con oltre trenta spettacoli previsti in cinque continenti.

Le date italiane sono due, entrambe fissate per il prossimo ottobre: il 7 ottobre 2025 a Milano presso l'Unipol Forum e l'11 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma.

Un viaggio musicale avvincente che porterà il celebre cantante di Roma a esibirsi tra le principali città europee, per poi spostarsi in Australia e Giappone. Nel novembre 2025 sarà la volta del Sud America, dove sono in programma quattro esibizioni di Damiano David, mentre l’ultimo tratto del tour porterà l’artista in Nord America, con undici show finali che culmineranno a Washington. La prevendita dei biglietti inizia domani, mercoledì 11 dicembre 2024, su damianodavidofficial.com. La vendita generale incomincia invece lunedì 16 dicembre.

Damiano David ha annunciato ai fan l'inizio del suo tour mondiale con un video pubblicato sui suoi canali social. In fondo a questo articolo potete guardare la clip condivisa sul suo profilo ufficiale di Instagram.



Un passaggio significativo per Damiano David Questa tournée segna un passaggio importante e significativo per Damiano David, che ha recentemente pubblicato Born With A Broken Heart, primo singolo tratto dal suo nuovo progetto solista, anticipato dal brano Silverlines, prodotto da Labrinth. I due pezzi, profondamente diversi per stile e atmosfera, testimoniano la versatilità musicale di questo eccezionale cantante, le cui ugola e personalità (oltre che fascino) hanno letteralmente ipnotizzato migliaia di fan.

Il nuovo look che strizza l’occhio agli Anni ’20 Con un look che richiama l’eleganza vintage degli anni ’20, completato dai baffi à la Clark Gable, Damiano David ha già presentato il suo lavoro da solista al pubblico internazionale con esibizioni in programmi celeberrimi come The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e in un esclusivo evento a New York presso Le Poisson Rouge, dove ha svelato alcuni brani inediti del suo imminente album. Durante un’intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che tempo che fa, il cantante ha riflettuto sulla nuova fase della sua carriera, spiegando che il desiderio di esplorare lati di sé finora nascosti è ciò che più di tutti l’ha spinto verso questa avventura.

Per quanto riguarda i suoi compari, gli altri membri dei Måneskin con i quali ha intrapreso una delle più epiche ed epocali scalate al successo targate Italia, il cantante ha voluto i fan sulla solidità del gruppo, definendo questa sua pausa "un Erasmus”. Chiaramente, però, il tour da solista di Damiano David sospenderà temporaneamente l'attività della band, almeno per un anno.

Damiano: "Volevo mostrare un lato tenuto nascosto" “Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di mostrare un lato di me che avevo tenuto nascosto. Silverlines è uno dei primi pezzi che ho scritto e alla fine si è rivelato quasi una premonizione, perché in realtà è dove poi mi trovo oggi”, ha detto Damiano David al cospetto di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sui Måneskin ha poi spiegato: “È tutto ok. Siamo amici come prima. È una pausa, è un Erasmus”.

“Il mio primo tour mondiale!”, queste le parole scritte nella didascalia a corredo del video pubblicato nelle scorse ore su Instagram da Damiano David. “Non vedo l'ora di vedervi in giro per il mondo. La prevendita inizia mercoledì 11 dicembre su damianodavidofficial.com. La vendita generale è lunedì 16 dicembre”, prosegue la didascalia.

Di seguito potete guardare la clip condivisa sul profilo ufficiale di Instagram di Damiano David per annunciare il tour mondniale.

