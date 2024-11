Moda, Damiano David ha firmato una capsule per Diesel

In pausa dai Maneskin, Damiano David è lanciatissimo. Innamorato della sua Dove (Cameron ndr.), con un progetto solista ormai avviato, ha aggiunto al suo curriculum anche la voce "stilista". Per Diesel, brand di cui è diventato global ambassador qualche tempo fa, ha disegnato una capsule collection di capi genderless, che rifiutano il conformismo, cancellano le etichette, e celebrano la libertà d'espressione.

Damiano David x Diesel

Per la capsule collection, Damiano David ha lavorato fianco a fianco con Glenn Martens, direttore creativo di Diesel, da poco uscito da Y/Project e in procinto di collaborare (anche) con H&M. Nuovo look e nuova musica, il frontman dei Maneskin ha voluto raccogliere nella sua collezione tutta la sua sensualità, la sua sfrontatezza, e le caratteristiche tipiche della Gen-Z. Che, un tempo dallo stile indefinito, ha oggi dimostrato ciò che vuole: niente più distinzioni di genere, rifiuto delle regole stilistiche, libertà. Insomma, quella fiducia in se stessi che - in gergo - prende il nome di "coolness".

L'idea di partenza? Trasformare in abiti i tatuaggi di Damiano. "Non ho scoperto Damiano attraverso le canzoni dei Måneskin", ha spiegato Glenn Martens a Vogue. "L'ho notato perché indossava sempre Diesel, e lo faceva in un modo particolarmente sexy".

Perché Damiano? Perché riflette il modo libero e personale di vivere la vita che Diesel vuole comunicare. Perché ha talento, è bello, e incarna tante persone (e personalità) in una.