Sanremo, Settembre in gara con Vertebre: il testo e il significato

settembre, il testo e il significato di vertebre

Mercoledì 12 febbraio Carlo Conti darà il via alla gare della sezione Nuove Proposte, tra gli artisti anche Settembre. In un’intervista rilasciata a Sky TG24, il giovane artista ha spiegato il significato della canzone: “Vertebre è un brano importantissimo per me, fondamentale, l’ho scritto perché avevo bisogno di dire un po’ quello che mi girava per la testa, pensieri sulla mia generazione, sull’avere vent’anni, tutti li abbiamo avuti, non è facile per nessuno”.