X Factor 2023, Lacrime è l’inedito di SETTEMBRE

Nel corso del sesto Live Show di XF2023, il giovane talento in squadra con Dargen si esibisce sulle note del suo brano inedito (e nostalgico). Stasera l’atmosfera della semifinale è incandescente, mentre la gara entra sempre più nel vivo, segui con noi la diretta

Stasera per i talenti in gara, la puntata (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) sarà una puntata decisiva, letteralmente da dentro o fuori, sulla strada verso la realizzazione del loro sogno c’è di mezzo una tripla eliminazione, che porterà quindi alla proclamazione dei quattro finalisti ufficiali di questa edizione. Ed è in questo clima ad altissima tensione che ciascuno regala al pubblico il proprio meglio, SETTEMBRE ci prova con il suo brano inedito, Lacrime.