In finale si sfideranno due cantanti della squadra di Fedez, Maria Tomba e SARAFINE, e due concorrenti della squadra di Dargen, Stunt Pilots e Il Solito Dandy. Tutti e quattro si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2023. Appuntamento con la finale giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW