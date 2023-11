X Factor 2023, Imma Stunt è l’inedito degli Stunt Pilots

Il programma della serata al cardiopalma di una semifinale ricchissima, entra nel vivo: dopo la prima manche in cui i cantanti rimasti in gara sono stati accompagnati per l’occasione da un’orchestra di ben 22 elementi e la prima eliminazione della puntata , è il momento tanto atteso dai concorrenti in gara: la presentazione dei propri inediti sul palco dell’X Factor Arena. Con la loro energia rock, gli Stunt Pilots in squadra con Dargen si sono esibiti sulle note del loro brano dal titolo Imma Stunt ( SEGUI CON NOI LA DIRETTA ).

Con il loro brano i reghez esprimono il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo. La canzone è dedicata a chi, andando a dormire, avverte di non aver reso giustizia a se stesso, provando rabbia per essersi nascosto o per non aver parlato. Rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera, anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi.

Il testo di Imma Stunt

'Cause I'm a stunt

And you're addicted, baby, you're a star

Just off the clout, yeah, baby, come alive

We are the drop outs take you for a ride, eh

And Imma stunt, I'm a stunt, I'm a star

'Cause Imma stunt now take you for a ride, eh

And you're addicted, baby, you're a star

And Imma drop out take you for a ride, eh

For a ride, yeah





I was falling in the break of the night, yeah

I was falling with my feet cold

Second time, now I just can't afford the price, eh

And it's gonna make us break, break, break

Imma get it, canned out from all my thoughts

Elevated, but I'm ready for the fall

I'm excited for the lessons for you too

Take the stress up off of you like, like

Oooh

Take back all the times we're stressed like

I'll take it back all

'Cause I'm a stunt

And you're addicted, baby, you're a star

Just off the clout, yeah, baby, come alive

We are the drop outs take you for a ride, eh

And Imma stunt, I'm a stunt, I'm a star



'Cause Imma stunt now take you for a ride, eh

And you're addicted, baby, you're in love

And Imma drop out take you for a ride, eh

For a ride, yeah

Riding up, I'm rioting up, I'm riding up away

Standing in, I'm standing, I'm standing up the game

You pop up, You pop up today

You woke up, You woke up the same

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ia-ia-ia, heeeh

I'm taking my vengeance and you don't need nothing to say



Take back all the times we stressed like





'Cause I'm a stunt

And you're addicted, baby, you're a star

Just off the clout, yeah, baby, come alive

We are the drop outs take you for a ride, eh

And Imma stunt, I'm a stunt, I'm a star



'Cause Imma stunt now

Take you for a ride, eh

And you're addicted, baby, you're in love (you're in love)

And Imma drop out take you for a ride, eh (for a ride)

For a ride, yeah