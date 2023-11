X Factor 2023, la semifinale: segui con noi il sesto Live. DIRETTA

Il sesto Live di X Factor 2023 (LO SPECIALE) è l’ultimo scoglio prima della finale e una delle serate più agognate dagli artisti. I sette concorrenti rimasti in gara si sfideranno in due attesissime manche. Nella prima saranno accompagnati da un’orchestra di 22 elementi, mentre nella seconda presenteranno per la prima volta dal vivo i loro brani inediti. Una puntata decisiva per Angelica, Astromare, Stunt Pilots, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba, che si giocheranno il tutto e per tutto per accedere alla finalissima. Una tripla eliminazione determinerà infatti la proclamazione dei quattro finalisti ufficiali dell’edizione. Super ospite della serata sarà Emma, che presenterà l’ultimo album Souvenir. L'appuntamento con XF2023 è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go





Accompagneranno i sette artisti in gara nella Semifinale i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico in compagnia della padrona di casa Francesca Michielin





