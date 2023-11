X Factor 2023, Malati di Gioia è l’inedito di SARAFINE

Una semifinale ricchissima quella di stasera ( LA DIRETTA ), con un programma ricchissimo e altrettante emozioni, dopo la prima manche in cui i cantanti rimasti in gara si sono esibiti accompagnati da un’orchestra di ben 22 elementi, giunge il momento più desiderato dai concorrenti: la presentazione dei propri inediti sul palco dell’X Factor Arena. SARAFINE si presenta sul palco dell’X Factor Arena con il brano “ Malati di Gioia ”, di cui ha curato anche la produzione.

L'energia del brano esplora la vita della generazione nata tra gli anni '80 e '90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi. Il testo critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. Si focalizza su come i giovani senza talento evidente in determinati settori venivano poco considerati. SARAFINE riflette sul proprio percorso e invita ad accettare la gioia non convenzionale.

Il testo di MALATI DI GIOIA

An apple a day keeps the doctor away

What if Today I want the doctor to stay

Malati di gioia, benvenuti!

Questo è il vostro show

E come Pinocchio nel paese del Balocchio

Voglio vedervi volare con la fantasia

O citando il poeta Franchino

Voglio vedere...

La magia

Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale Ho accumulato una carriera di sette anni in fiscalità internazionale Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male

Ma Signori e Signore se c’è una cosa che so veramente fare

È ballare!

Faccio parte di quella generazione di Italiani che:

“Dimmi tre pregi e tre difetti che non sono veramente difetti”

Che anche se sei introverso

Leadership, soft skills, team Building, time management

Awanagana

Che chi sei tu cosa vuoi è superfluo perché̀

È così che va il mondo

È così che va il mondo

È così che va il mondo

È così che va il mondo

È così che va il mondo

Signori e Signore con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo

Io oggi

Resto