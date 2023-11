X Factor 2023, L’ Inverno è l’inedito di Angelica

Per la semifinale, Angelica presenta “L’inverno”, canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione e sfodera tutta la sua intensità espressiva. Gli inediti di X Factor 2023 saranno disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 1° dicembre

In una delle serate più agognate dagli artisti in gara (SEGUI CON NOI LA DIRETTA), quella in cui suonano accompagnati da un’orchestra per arrivare nella seconda manche a presentare il proprio inedito, Angelica (nella squadra di Ambra), regala al popolo di XF2023 tutta la sua intensità con “L’inverno”, canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione.

cosa racconta il brano di Angelica Il brano di Angelica racconta la storia di alcune notti che, a volte, si rivelano più difficili di altre, al punto da spingere a "prendere a pugni uno specchio" in cerca di sollievo. La canzone si presenta come l'espressione di chi ha vissuto il dolore senza cercare vendetta, trasformando la sofferenza in musica e offrendo agli altri una melodia, una magia che racconta un intero mondo. Verso dopo verso, la canzone rivela in modo sempre più evidente l'anima dell'artista, la sua sensibilità e tutto il carico emotivo delle esperienze vissute nonostante la giovane età. approfondimento X Factor - La semifinale tra inediti e tripla eliminazione

Il testo de L’inverno” Sto pensando a dove sei Fossi in me non chiamerei E poi che ora è in America? Sto pensando a dove sei Qui c’è sempre quella luna Ed è una luna che si dedica Volo via Vorrei venire lì dove fa freddo, ma non nevica Anche se Anche se è tutto diverso Io ti aspetto, ti aspetto Ho preso a pugni lo specchio, sto anche meglio Questa notte non ci porta via l’inverno Sai pensavo che potrei Fare pure una pazzia di quelle che non si dimentica Sai pensavo che potrei Dare un nome alla follia di chi ha sofferto e non si vendica Volo via Vorrei venire li dove fa freddo, ma non sembra Anche se Anche se è tutto diverso Io ti aspetto, ti aspetto

Ho preso a pugni lo specchio, sto anche meglio Questa notte non ci porta via E scusami dimenticavo, il bello di quei giorni Mi fa male quando non ci sei, ti aspetterò pensandoti



Anche se Anche se è tutto diverso Io ti aspetto, ti aspetto



