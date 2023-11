X Factor, la semifinale tra inediti e tripla eliminazione. Ospite Emma

Una puntata decisiva per Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba che si giocheranno il tutto e per tutto per accedere alla finalissima del 7 dicembre. Stasera due manche speciali, la prima con l'orchestra, l'altra con la presentazione degli inediti. Giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Arriva il momento di una delle serate più agognate dagli artisti in gara, che prima potranno suonare accompagnati da un’orchestra, poi per la prima volta potranno presentare dal vivo i loro brani inediti. Una puntata decisiva per Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba che si giocheranno il tutto e per tutto per accedere alla finalissima, il prossimo giovedì 7 dicembre (RIVIVI LA DIRETTA DEL QUINTO LIVE) . una puntata decisiva Per i talenti in gara la puntata sarà decisiva, letteralmente da dentro o fuori: sulla strada verso la realizzazione del loro sogno c’è di mezzo una tripla eliminazione, che porterà quindi alla proclamazione dei quattro finalisti ufficiali di questa edizione. Ad accompagnare i sette artisti in gara nella semifinale dello show Sky Original prodotto da Fremantle, i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico. A dirigere i tempi e le tensioni di questo appuntamento, Francesca Michielin, padrona di casa di #XF2023 (LO SPECIALE).

due manche speciali Il programma della serata è ricchissimo, nella prima manche, i 7 cantanti rimasti in gara saranno accompagnati per l’occasione da un’orchestra di ben 22 elementi e porteranno sul palco dell’X Factor Arena i seguenti brani: nella squadra di Fedez, Maria Tomba canterà “Always" di Bon Jovi e SARAFINE porterà “No Diggity” di Blackstreet feat. Dr. Dre; in quella di Ambra, Angelica si esibirà su “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e gli Astromare su “Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers; in quella di Dargen, l’unica con ancora tre concorrenti, Il Solito Dandy canterà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, SETTEMBRE perfomerà su “Bohemian Rhapsody” di Queen, gli Stunt Pilots proporranno “7 Years” di Lukas Graham. gli inediti Nella seconda manche sarà finalmente il momento degli inediti. Nella squadra di Ambra, Angelica canterà “L’inverno”, canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione; gli Astromare presenteranno “Metaverso”, scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato anche la produzione). Nella squadra di Fedez, due brani scritti dalle stesse artiste: SARAFINE si presenterà con “Malati di Gioia”, di cui ha curato anche la produzione; Maria Tomba presenterà “Crush”. Nella squadra di Dargen, gli Stunt Pilots porteranno un loro brano dal titolo “Imma Stunt”; Il Solito Dandy canterà “Solo tu”, scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino; SETTEMBRE si esibirà invece con l’inedito dal titolo “Lacrime”.

Gli inediti di X Factor 2023 saranno disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 1° dicembre. approfondimento X Factor 2023, tutti gli eliminati fino ad ora

Super ospite del sesto Live - giovedì 30 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; il mercoledì successivo, in chiaro su TV8 - sarà Emma, che torna a X Factor per presentare il suo ultimo album "Souvenir", che ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti (è la terza donna a raggiungere il numero #1 nel 2023). Una delle voci più amate del panorama italiano, con oltre 10 anni di carriera e 7 album di studio, Emma proporrà sul palco dell'X Factor Arena un set speciale realizzato esclusivamente per lo show.

Il quinto Live ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato il miglior risultato stagionale: 689mila spettatori medi – in crescita del +32% rispetto all'omologa puntata dello scorso anno e del +33% rispetto alla puntata precedente – con una share del 3,4% e una permanenza del 56% (in crescita di 4 punti rispetto alla settimana precedente). Nella foto: Il Solito Dandy con il brano Un'emozione da poco di Anna Oxa. Per Dargen è "la versione italiana di Johnny Depp: ti giri verso di noi per rubarci l'anima!" 1 milione 468 mila spettatori medi nei 7gg per la 4a puntata su Sky e TV8: dato in crescita del +9% rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione e del +3% rispetto al Live precedente. Nella foto Angelica porta Lover, Please Stay dei Nothing But Thieves. Per Fedez è impeccabile ma con una "pesantezza" che consiglia di virare in allegria. Per Ambra chi porta il proprio sentire non risulta pesante, della stessa idea Dargen. In foto: con la consueta energia Maria Tomba si esibisce nel brano Lady Marmalade di LaBelle. "Questi brani rendono giustizia al tuo stile", il commento di Dargen