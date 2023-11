Emma: "Il rock è un'attitudine, sono la più punk rock grunge d’Italia"

Potente, punk, politica, passionale, pirotecnica...Emma debutta in tour con un concerto essenziale e vero, comprensivo di un inedito stage diving perfettamente riuscito, un intero Souvenir e un po' di frammenti di storia. Lo storico Vox di Nonantola ospita la data zero del viaggio dell'artista salentina in un ambiente che la costringe a un contatto ravvicinato col pubblico. Ribattezzato Souvenir in da Club, si apre con la scritta "Io non sono la migliore io sono Emma" che è già un elemento distintivo e identitario come spiega, scesa dal palco, durante una chiacchiera per brindare all'avvio del nuovo progetto: "Quel che conta nella vita, nel periodo delle lotte tra fandom per vedere chi è più brava, è essere se stessi". E lei ha dimostrato, in un'ora e mezzo, la sua forza, la sua capacità di declinare la vita e i sentimenti. E tra quest'ultimi, uno che ha tagliato la notte è stato cessate il fuoco: "Mi dissocio da un Paese che non si è espresso bene, le guerre servono ad arricchire i potenti della terra che neanche li vediamo perché quelli che appaiono sono dei fantocci. Oggi rivendico questo con la medesima convinzione con la quale anni fa dissi aprite i porti. Sempre mi sono esposta e sono contenta di averlo fatto. Davanti a certe immagini non riesco a essere indifferente. Serve una mano sulla coscienza, se ce la abbiamo". Poi parliamo del concerto e di quelli che verranno: "Occorre una formazione fisica e mentale per affrontare il pubblico in un club, è un face to face...o reggi o non reggi. Mi sono stupita di come cantassero forte i pezzi di Souvenir, un disco uscito da poco. Ho scelto di farlo tutto perché va bene i singoli ma gli album sono storie da raccontare. Oggi posso dirvi che senza Fortuna non ci sarebbe stato Souvenir. E a chi dice che i brani non sono tanti, replico che non mi piacciono pezzi riempitivi, la mia politica è less is more". Il Vox ieri sera faceva paura. Colmo all'inverosimile, ha cantato, ballato e pianto per tutta la sera: "Arrivo da una vita nei club, anzi dei pub, li ho frequentati molto nella mia vita da non famosa. Sono qui perché non mi scordo da dove arrivo e perché qui si misura il rapporto diretto col pubblico. Io voglio restare nella storia della musica e non voglio più sentire dire il posto piccolo è inadeguatezza. Io ho bisogno di sognare qui, il rock è una attitudine e sono la più punk rock grunge d’Italia".

