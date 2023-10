Emma Marrone: "Ho cucinato per Kanye West in Salento"

Nel 2015 la cantante, invitata per caso da un'amica, ha preparato una pasta al pomodoro per il rapper americano che non ha risparmiato avances nei suoi confronti

Emma Marrone ha cucinato un piatto di pasta al pomodoro per Kanye West. In un’intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico Say Waaad? di Radio Deejay, la cantante ha raccontato l’insolito incontro avvenuto in Salento nel 2015. Dopo aver ricevuto la telefonata di un’amica che attendeva il prestigioso ospite, amico del marito batterista americano, l’incredula Emma ha offerto una mano ai fornelli. Il rapper americano “mi dice che ha fame. Apre il frigo e non c’era praticamente nulla, mi sono inventata una pasta con i pomodorini freschi” ha raccontato la cantante, che ha rivelato anche un altro retroscena. Nonostante il fresco fidanzamento dell’epoca con Kim Kardashian, West non ha risparmiato avances all’artista: “Ci ha provato un pochino, sì, non dico altro perché sono una signora”. Emma ha però rassicurato il pubblico sul fatto che, in ogni caso, l’improvvisato corteggiamento non ha avuto seguito.