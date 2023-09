Emma Marrone, annunciata la tracklist del nuovo album Souvenir

L'album più recente di Emma è la raccolta Best of Me, lanciata dal duetto Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso e arrivato alla seconda posizione dei singoli più venduti della classifica FIMI.

In tredici anni di carriera Emma si è affermata come una delle protagonista della scena musicale trionfando anche al Festival di Sanremo con Non è l’inferno. Tra i suoi brani più noti e amati troviamo Calore, Amami, Dimentico tutto, Occhi profondi, Arriverà l’amore, Io di te non ho paura, Effetto domino e Io sono bella.