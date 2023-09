Emma, è uscita Iniziamo dalla fine: testo e significato

Emma ha commentato il grande responso del pubblico: “Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso. Un mix di emozioni che mi esplodono nel petto. Sono felice? Sì molto!”

Emma ha voluto ringraziare il pubblico per l’enorme affetto dimostratole: “Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso. Un mix di emozioni che mi esplodono nel petto. Sono felice? Sì molto! Devo dire grazie a qualcuno? Sì a tutti. È iniziato un nuovo viaggio. Sono onorata di avere così tanta gente a bordo. Grazie a chi ogni giorno rende questo mio grande sogno della musica una bellissima realtà . Vi amo”.

Iniziamo dalla fine è il secondo singolo estratto dall’imminente album Souvenir, in uscita prossimamente. In attesa del disco, la cantante ha distribuito il brano riscuotendo immediatamente commenti entusiastici.

La cantante ( FOTO ) ha pubblicato anche il videoclip ufficiale che la vede come unica protagonista. Iniziamo dalla fine parla della relazione complicata tra due persone tra la voglia di non lasciarsi e la necessità di mettere sé stessi al primo posto.

Questo il testo di Iniziamo dalla fine di Emma:

Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari

Ieri siamo stati esagerati, chiediamoci scusa

Nella stanza buia, scenari surreali

Baci come bombe nucleari

Stiamo in equilibrio sui binari

Sono qui ti affacci, ho i minuti contati

Iniziamo dalla fine, toglimi le spine

Mi chiedi come stai, non te lo so dire

Stasera spegni tutto per essere felice

Che non è mica pioggia, sono solo due goccine

La fuori c’è un casino, chi ci trovo sei tu

Che poi sappiamo farci di tutto di più

Che malinconia, finisce il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perché m’annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Io da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Da domani non piango

Che non ti meriti altro

Ho fatto schifo certe sere

Mischiato il sangue con il miele

Ballato scalza tra le iene

Per poi buttarmi giù, buttarmi giù

Però dov’eri tu

Sai, dopo la malinconia inizia il mondo se vai via

Siamo in aria da ieri, ieri, ieri, ieri

Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri

Perché m’annoia tutto ma non tu

Quindi che non succeda più

Che stiamo zitti a pranzo

Io da domani non piango

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Da domani non piango

Che non ti meriti altro

E non mi meriti no

E sparisci tre volte su quattro

Poi mi dai della stronza

Che ti perdi la vita di nuovo

Pensa quanto sei stupido

E ti dico e mi dici che questa sarà l’ultima volta

Però stanotte non conta

Ti giuro no

Ci siamo fatti benissimo

Poteva essere meglio

Adesso parliamo due lingue diverse davanti a un albergo

Cose che ci ha fatto l’amore, cose che ci ha fatto l’amore

Io da domani non piango

Che non ti meriti altro